Les rebelles congolais se retirent de positions stratégiques sous la pression des États-Unis

Le groupe rebelle AFC/M23, soutenu par le Rwanda, s'est retiré ce week-end de plusieurs positions stratégiques dans la province du Sud-Kivu, dans l'est du Congo, ont déclaré lundi l'armée congolaise et un responsable rebelle, marquant ainsi le premier revirement significatif sur le champ de bataille depuis des mois.

Ce retrait fait suite à la pression militaire exercée par l'armée congolaise et à la pression diplomatique de Washington, a déclaré à Reuters un porte-parole de l'armée congolaise.

Il s'agit du premier mouvement notable sur la ligne de front depuis que les rebelles ont brièvement pris la ville d'Uvira en décembre, avant de se retirer sous la pression des États-Unis. Il intervient deux semaines après que les États-Unis ont imposé des sanctions à l'ancien président Joseph Kabila pour ses liens présumés avec l'AFC/M23, allégations qu'il nie.

Les rebelles se sont repliés de Kabunambo, à environ 35 kilomètres au nord d'Uvira, vers Luvungi, à environ 30 kilomètres plus au nord en direction de la capitale provinciale Bukavu, où ils étaient stationnés avant leur avancée sur Uvira, ont indiqué les deux sources.

Les familles congolaises qui avaient fui les violences de l’année dernière pour se réfugier au Burundi voisin ont commencé à rentrer chez elles, a déclaré à Reuters un responsable de la société civile à Uvira.

Les combats se sont poursuivis dans l’est du Congo malgré les efforts de médiation menés par les États-Unis et d’autres acteurs internationaux.

Dans une lettre adressée au secrétaire d’État américain Marco Rubio, datée du 7 mai et communiquée aux médias ce week-end, le coordinateur politique de l’AFC/M23, Corneille Nangaa, a accusé les États-Unis de manquer de crédibilité en tant que médiateur, après avoir signé l’année dernière un accord de partenariat minier majeur avec Kinshasa.

Le département d’État n’a pas immédiatement répondu lundi à une demande de commentaires.

Le Rwanda a nié les accusations portées par les Nations unies et les gouvernements occidentaux selon lesquelles il soutiendrait les insurgés.