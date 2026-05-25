RDC : nouvelles frappes de drones sur l'aéroport de Kisangani

En République démocratique du Congo, une nouvelle vague de frappes de drones a touché à la fois des zones contrôlées par les rebelles et des secteurs sous contrôle gouvernemental.

Dimanche en fin d’après-midi, vers 17h30, plusieurs explosions ont frappé l’aéroport de Bangboka à Kisangani, dans la province de la Tshopo. Les autorités locales font état de neuf détonations survenues entre dimanche soir et lundi matin. Deux vols ont été annulés. Aucun blessé ni décès n’a été signalé jusqu’à présent, et l’ampleur exacte des dégâts matériels reste à évaluer. Selon les autorités, il s’agirait de la quatrième attaque visant cet aéroport. Des frappes de drones sont suspectées et une enquête est en cours.

Ces attaques surviennent alors que les combats se poursuivent dans l’est du pays. Le mouvement AFC/M23 accuse les forces gouvernementales d’avoir mené des frappes de drones contre ses positions au Nord-Kivu, notamment à Rumangabo, où se trouve le siège du parc national des Virunga, dans la zone minière de Rubaya à Masisi, ainsi que dans certaines parties de Minembwe. Le groupe affirme que des bâtiments ont été touchés et que des civils ont été tués.

Aucune des deux parties n’a officiellement revendiqué la responsabilité de ces dernières frappes, mais chacune accuse l’autre alors que le cessez-le-feu conclu en avril en Suisse continue d’être violé à plusieurs reprises. Vendredi, le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs comprenant la Belgique, la France, les États-Unis et l’Union européenne a condamné l’usage croissant des drones par différents acteurs ainsi que l’augmentation du nombre de victimes civiles dans l’est du Congo.

La région est en proie à la violence depuis plus de trente ans, mais les affrontements se sont intensifiés au début de l’année 2025 lorsque les combattants du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés des villes stratégiques de Goma et Bukavu, dépassant les forces congolaises. Les drones sont devenus de plus en plus utilisés ces derniers mois. Les forces armées congolaises, longtemps désavantagées sur le terrain, ont acquis des drones d’attaque turcs et chinois afin de frapper les positions du M23 dans l’est du pays. Mais le groupe rebelle M23 utilise également des drones. Ses combattants ont notamment visé des sites tels que l’aéroport de la ville de Kisangani, dans le nord-est, d’où décollent des avions utilisés par le gouvernement.