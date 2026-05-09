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RDC : au moins 40 morts vers la frontière avec l'Ouganda dans des attaques

Un soldat congolais passe devant un char de combat devant la maison de l'ancien chef rebelle Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, au Congo, le samedi 24 mars 2007.   -  
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JOHN BOMPENGO/AP
By Ali Bamba

République démocratique du Congo

Plusieurs corps ont été transportés jeudi à la morgue du village d'Oicha, en République démocratique du Congo.

Un groupe affilié à l'État islamique a attaqué des villages au Congo, près de la frontière avec l'Ouganda, tuant au moins 40 personnes et incendiant et pillant des habitations, a déclaré une organisation locale de la société civile.

Samuel Mahamba, un proche d'une des victimes, a déclaré qu'on leur avait dit que « ces terroristes n'étaient plus dans la brousse, mais aujourd'hui, nous ne savons même plus d'où ils viennent ».

« C'est au gouvernement de décider ; nous ne demandons rien d'autre que la paix. Mais cela fait longtemps que nous réclamons cette paix, et rien n'a changé. Nous sommes épuisés, et nous ne savons même plus à qui faire part de nos souffrances. Nous ne faisons plus confiance à notre gouvernement », a-t-il ajouté.

Jeudi, plusieurs proches des victimes se sont rendus à la morgue pour récupérer les corps de leurs proches décédés lors de l'attaque.

Ces attaques ont été menées par les Forces démocratiques alliées dans la nuit de mercredi à jeudi après-midi, selon Charité Banza, responsable du groupe de la société civile de l'Ituri, et Kinos Katua, un membre du groupe qui réside dans la région.

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