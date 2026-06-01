Kenya : manifestations contre un projet américain de centre de quarantaine Ebola

Des centaines de manifestants ont défilé lundi jusqu'aux grilles de la base aérienne de Laikipia, près de Nanyuki, dans le centre du Kenya, pour dénoncer la création d'un centre de quarantaine destiné à recevoir des personnes exposées au virus Ebola, notamment des ressortissants américains.

Cette mobilisation intervient deux jours après une décision de la Haute Cour du Kenya suspendant la mise en place de l'installation ainsi que l'arrivée de tout patient étranger, dans l'attente de l'examen d'un recours introduit par le Barreau du Kenya et un organisme de veille constitutionnelle. Les requérants estiment que la fragilité du système de santé kényan ne permet pas d'accueillir en toute sécurité des patients étrangers potentiellement porteurs du virus.

Selon des responsables américains, les États-Unis envisagent d'orienter vers ce nouveau centre les citoyens américains exposés à Ebola lors de séjours à l'étranger, plutôt que de les rapatrier sur le territoire américain. Implantée sur la base aérienne de Laikipia, l'infrastructure devait être opérationnelle dès cette semaine avec une capacité de cinquante lits de quarantaine.

Face à la polémique, le ministre kényan de la Santé, Aden Duale, a affirmé dimanche que le centre ne serait pas réservé aux seuls Américains mais qu'il serait ouvert à « tout le monde ». De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé que Washington prévoyait de consacrer 13,5 millions de dollars au renforcement des capacités de préparation du Kenya face à une éventuelle menace liée au virus Ebola.