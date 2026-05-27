Ebola : les ministres de la RDC réclament "un couloir humanitaire"

Les ministres de la RDC ont réclamé un « couloir humanitaire » lors d’une conférence de presse consacrée à l’épidémie d’Ebola qui frappe ce pays africain. Le 15 mai, la RDC a déclaré une épidémie causée par le virus Bundibugyo, pour lequel il n'existe actuellement ni vaccin ni traitement spécifique, et dont le taux de létalité peut atteindre 50 %. L'OMS a lancé une alerte sanitaire internationale.

« Nous avions, pendant la période de la variole du singe, déjà appelé à la création d’un couloir humanitaire. Nous avions demandé que la réponse — que ce soit pour la variole du singe ou maintenant — ne soit pas une réponse séquentielle, c’est-à-dire qu’il ne devrait pas y avoir une réponse pour le pays puis une micro-réponse pour Goma, car cela ne serait pas efficace. Vous pouvez constater que le cas de Goma est un cas qui vient de Bunia. », a délaré Samuel Roger Kamba Mulamba, ministre de la Santé publique de la RD Congo.

Au moins 220 personnes seraient décédées des suites de l'épidémie d'Ebola en cours, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. L'agence des Nations Unies a indiqué qu'en raison d'un retard dans la détection des cas, les professionnels de santé devaient désormais « rattraper leur retard ».

« Vous pouvez constater qu’il est encore très difficile de convaincre les gens que cette maladie se transmet par contact et qu’il est dangereux de toucher le patient, dangereux de toucher le corps car c’est contagieux. Il s’agit donc d’une forme importante de résistance. Une deuxième forme de résistance que nous avons observée au début, mais qui a considérablement diminué, était la croyance selon laquelle il s’agissait d’une maladie mystique. », a indiqué Samuel Roger Kamba Mulamba.

Cette annonce intervient alors que les autorités sanitaires ougandaises ont signalé lundi deux nouveaux cas d'Ebola, portant à sept le nombre d'infections dans ce pays, après que le nombre de cas suspects en République démocratique du Congo voisine a dépassé les 900.

Tous ces cas sont liés à l'épidémie au Congo, qui semble avoir commencé plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant que les autorités de ce pays ne déclarent l'épidémie le 15 mai.