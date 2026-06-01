Ebola en RDC : les premières guérisons à Bunia redonnent de l’élan à la riposte

La guérison de quatre infirmiers contaminés par le variant Bundibugyo d’Ebola apporte une note encourageante dans l’est de la République démocratique du Congo.

À Bunia, épicentre de l’épidémie dans la province de l’Ituri, quatre membres du personnel soignant ont quitté l’hôpital après avoir guéri du virus Ebola de souche Bundibugyo. Leur rétablissement porte à cinq le nombre total de survivants recensés depuis le début de la flambée, après la guérison d’un employé de laboratoire annoncée quelques jours plus tôt.

Ces soignants avaient été contaminés alors qu’ils prenaient en charge des patients infectés dans leur établissement de santé. Leur guérison constitue un signal encourageant dans une épidémie qui touche particulièrement les professionnels de santé. Selon les autorités congolaises, seize agents sanitaires ont déjà contracté le virus depuis le début de la flambée.

En visite à Bunia, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que ces guérisons démontrent qu’il est possible de survivre au variant Bundibugyo grâce à une prise en charge médicale rapide et de qualité, malgré l’absence actuelle de vaccin ou de traitement spécifique homologué.

Au 31 mai, le ministère congolais de la Santé recensait 282 cas confirmés et 42 décès confirmés. Parallèlement, plusieurs centaines de cas suspects demeurent sous surveillance et en attente d’analyses, laissant craindre un bilan plus lourd à mesure que les investigations se poursuivent.

Face à cette situation, l’OMS et les autorités congolaises renforcent les mesures de santé publique : dépistage, isolement des malades, recherche des contacts, prévention des infections dans les structures sanitaires et organisation d’enterrements sûrs et dignes. L’organisation estime également que la confiance et la participation active des communautés locales seront déterminantes pour interrompre les chaînes de transmission.

L’espoir repose aussi sur la recherche. Des groupes consultatifs de l’OMS ont récemment identifié plusieurs vaccins et traitements candidats jugés suffisamment prometteurs pour faire l’objet d’essais cliniques prioritaires. L’agence onusienne travaille avec la RDC et l’Ouganda afin d’accélérer leur mise en œuvre.

La riposte demeure toutefois confrontée à d’importants défis. Cinq patients se sont récemment évadés d’un centre de soins après des violences ayant visé une installation sanitaire, illustrant les difficultés sécuritaires qui compliquent les opérations sur le terrain et alimentent les risques de propagation du virus.

Malgré ces obstacles, les autorités congolaises et leurs partenaires internationaux affichent leur confiance. Forte de l’expérience acquise lors de précédentes flambées d’Ebola, la RDC dispose, selon l’OMS, des ressources et du savoir-faire nécessaires pour contenir l’épidémie actuelle, à condition de maintenir la mobilisation nationale et le soutien international.