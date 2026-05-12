RDC-Ouganda : six nouveaux accords signés à Kampala

La RDC et l’Ouganda renforcent leur coopération avec la signature de six nouveaux accords à Kampala, à l’occasion de la visite du président Félix Tshisekedi.

Le chef de l’État congolais participe à la clôture de la neuvième session de la commission mixte permanente entre les deux pays, avant d’assister ce mardi à l’investiture du président ougandais Yoweri Museveni.

La rencontre entre les deux dirigeants, marquée par un entretien d’environ une heure et la mobilisation de 17 ministres congolais, illustre l’importance stratégique des relations entre Kinshasa et Kampala.

La coopération sécuritaire demeure l’un des principaux axes du partenariat. Les deux pays poursuivent notamment l’opération militaire conjointe Shujaa contre les rebelles ADF, affiliés au groupe État islamique et actifs dans l’est de la RDC. Les présidents Tshisekedi et Museveni ont salué les résultats obtenus et confirmé leur volonté de maintenir cette collaboration.

Les échanges économiques occupent également une place centrale. La RDC est devenue le premier marché des exportations ougandaises, avec près de 962 millions de dollars d’échanges commerciaux en 2024-2025, soit une hausse de 29 % en deux ans.

Les discussions ont aussi porté sur le secteur pétrolier. Le bassin du lac Albert, situé à cheval entre les deux pays, suscite un intérêt croissant. Félix Tshisekedi a proposé une participation congolaise aux infrastructures pétrolières ougandaises, notamment l’oléoduc et la raffinerie en développement, une proposition acceptée par Yoweri Museveni.

Malgré des périodes de tensions par le passé, l’Ouganda apparaît aujourd’hui comme l’un des partenaires régionaux les plus étroitement liés à la RDC. Parmi les projets prioritaires figure également la modernisation de l’axe routier Kasindi-Beni-Butembo, soutenue par la Banque mondiale.