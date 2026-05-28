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RDC : la communauté internationale se mobilise face à Ebola

L’aide de l’Union européenne contre Ebola déchargée à l'aéroport national de Bunia, le 28 mai 2026   -  
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By Rédaction Africanews

Virus Ebola

Du matériel de protection et des médicaments sont arrivés jeudi à Bunia, capitale de la province de l’Ituri, épicentre de l’épidémie d’Ebola qui sévit en RDC.

Environ 100 tonnes de fournitures avaient été offertes par le service de protection civile et d’aide humanitaire de l’Union européenne, selon l’UNICEF.

Alors que le virus poursuit sa progression dans le pays. Le nombre de cas suspects dans l’est de la RDC approche les 1 000, avec au moins 220 décès suspects selon les chiffres officiels.

L'épidémie a touché 13 zones sanitaires dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, selon un rapport publié mardi par le ministère congolais de la santé.

C’est dans ce contexte que le Canada a annoncé la suspension de ses visas d’entrée pour les ressortissants de la RDC, de l’Ouganda et du Soudan du Sud tout en imposant des quarantaines obligatoires, à quelques semaines de la coupe du monde de football 2026.

Le Canada coorganise la compétition avec les États-Unis et le Mexique.

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