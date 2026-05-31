RDC-Ebola : le directeur de l'OMS inaugure un centre de traitement à Bunia

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a assisté dimanche à l'inauguration d'un nouveau centre de traitement Ebola dans la ville de Bunia, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Cette ville est au cœur d'une épidémie d'un type rare d'Ebola, où le virus se propage plus vite que la riposte, malgré l'amélioration des infrastructures sanitaires et l'arrivée de nouveaux renforts.

Le centre de traitement Ebola est équipé d'installations de pointe permettant une prise en charge en soins intensifs. Selon ses responsables, l'établissement dispose d'une capacité de 100 lits, mais seuls 45 sont actuellement disponibles. Il accueillera l'ensemble des patients atteints d'Ebola à Bunia et dans ses environs. Le gouvernement congolais y dépêchera une équipe de médecins et d'infirmiers, dont des spécialistes en soins intensifs venus de Kinshasa, ainsi qu'une équipe locale composée de partenaires gouvernementaux.

Tedros a souligné que la clé de la lutte contre Ebola réside dans l'engagement des communautés, et que la riposte à l'épidémie doit être l'affaire de tous.

« Chaque citoyen doit être concerné, prendre soin de lui-même et veiller les uns sur les autres. C'est ainsi que nous pourrons mettre fin à cette épidémie le plus rapidement possible. Mais je suis vraiment heureux de visiter cette structure. Elle est prête à accueillir des patients, qu'ils soient suspects ou confirmés », at-il déclaré.

Tedros a par ailleurs annoncé que quatre personnes avaient guéri d'Ebola et seraient autorisées à rentrer chez elles dans la journée de dimanche. « Bien sûr, nous travaillons sur des vaccins et des traitements, mais cela ne signifie pas que les gens ne peuvent pas guérir d'Ebola. C'est, je crois, un message fort », a-t-il ajouté.

L'OMS a indiqué vendredi que les derniers chiffres officiels font état de 906 cas suspects et 223 décès suspects. L'Ouganda voisin a confirmé neuf cas et un décès, selon le ministère ougandais de la Santé, également vendredi.

Le virus Bundibugyo, la souche d'Ebola actuellement en circulation, ne dispose à ce jour d'aucun traitement ni vaccin homologué.