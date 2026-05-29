Ebola en RDC : les ministres de la Santé et de la Communication se rendent à Bunia 

Les ministres de la Santé et de la Communication de la République démocratique du Congo sont arrivés à Bunia pour superviser la riposte à la dernière épidémie d’Ebola.

Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a déclaré s’être rendu à Bunia, épicentre de l’épidémie, pour suivre l'évolution de la situation.

"Je suis ici, avant tout, pour soutenir le personnel de santé, qui est en première ligne dans les centres de soins, car nous avons perdu des médecins et du personnel de santé qualifié. Nous sommes ici, avant tout, pour témoigner de notre sympathie", a-t-il déclaré.

Le nombre de cas suspects dans l’est du Congo avoisine les 1 000, avec au moins 220 décès présumés. Le ministère de la Santé congolais a annoncé mardi que 101 cas avaient été confirmés et qu’il enquêtait sur plus de 3 000 contacts potentiels.

L'épidémie d'Ebola se propage rapidement, contraignant certains pays à prendre des mesures telles que la fermeture de leurs frontières avec la République démocratique du Congo.

Mercredi, l'Ouganda a ordonné la fermeture de sa frontière avec le Congo, où les cas suspects de ce type rare d'Ebola - la souche Bundibugyo - sont en forte augmentation, et alors que des cas ont été confirmés sur le territoire ougandais après que des professionnels de santé ougandais ont été exposés à la maladie par des patients congolais.