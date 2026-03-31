RDC : Lumumba Vea manque le match de barrage des Leopards faute de visa

La célèbre statue vivante congolaise "Lumumba Vea" ne pourra pas assister au match de barrage de la Coupe du monde contre la Jamaïque, car il n’a pas pu obtenir son visa à temps.

Michel Nkuka Mboladinga, qui s’est fait connaître lors de la Coupe d’Afrique des nations en incarnant pendant toute la durée des matchs la statue de Patrice Lumumba, héros de l’indépendance congolais assassiné, s’est rendu au Kenya puis en Éthiopie dans l’espoir d’obtenir un visa pour assister au match de barrage de mardi à Guadalajara, au Mexique.

Malgré ses efforts, il a manqué de temps. "Malheureusement, même en situation d’urgence, l’obtention d’un visa express nécessite au moins un jour de traitement, et encore, uniquement sous certaines conditions", a écrit Nkuka Mboladinga sur X.

"Compte tenu de l’importance de la mission – accompagner les Léopards – et de la durée du voyage vers le Mexique (18 à 22 h avec une escale, et jusqu’à 30 heures avec deux), il semblait impossible d’arriver à temps et de mener à bien cette mission", a-t-il écrit. "J’ai donc décidé de retourner à Kinshasa pour soutenir nos ambassadeurs d’une autre manière."

Le journaliste Grévy Tambwe, qui a servi d’interprète à Nkuka Mboladinga lors d’une interview pour l’Associated Press en janvier, a confirmé que ce message sur les réseaux sociaux provenait bien de Nkuka Mboladinga.

"Nous sommes un peu déçus par cet épisode, mais ce n’est pas grave, nous restons en contact avec l’équipe nationale, et nous regarderons le match avec les autres supporters. Michel sera de la partie, même si c’est à distance", a déclaré Tambwe à l’AP.

CAN 2025

Nkuka Mboladinga est devenu une star des réseaux sociaux lors de la Coupe d'Afrique des nations pour avoir pris la pose, tel une statue de Lumumba sur un piédestal, la main droite levée, et être resté parfaitement immobile pendant les matchs de son équipe.

Lumumba est largement salué comme le militant nationaliste qui a contribué à mettre fin à la domination coloniale belge sur le Congo en 1960. Il est devenu le premier Premier ministre du nouveau pays indépendant et était considéré comme l’un des nouveaux dirigeants les plus prometteurs d’Afrique, mais il a été assassiné moins d’un an plus tard lors d’un conflit contre un mouvement sécessionniste soutenu par la Belgique dans la région du Katanga, riche en minerais.

En mars, un tribunal belge a ordonné qu’un ancien diplomate âgé de 93 ans soit jugé pour cet assassinat. Étienne Davignon, qui avait auparavant nié toute implication, est le dernier survivant parmi les dix Belges soupçonnés d’avoir participé à ce meurtre et a été inculpé de "participation à des crimes de guerre" pour son rôle dans la "détention et le transfert illégaux" de Lumumba.

La RDC a atteint les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Après avoir été éliminés par l'Algérie, les Léopards se sont rapidement tournés vers les qualifications pour la Coupe du monde. Si la RDC bat la Jamaïque lors de son match de barrage, il sera l'avant-dernière équipe à se qualifier pour la compétition à 48 pays, avant que l'Irak n'affronte la Bolivie lors du dernier barrage à Monterrey, au Mexique.