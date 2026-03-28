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Assassinat de Patrice Lumumba : Étienne Davignon conteste son renvoi en correctionnelle

Roland Lumumba, le fils de Patrice Lumumba, lors d'une cérémonie au palais d'Egmont à Bruxelles, le lundi 20 juin 2022   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

and AFP

Patrice Lumumba

Le comte Étienne Davignon, dernier survivant parmi la dizaine de responsables belges visés par la plainte déposée en 2011 par la famille de Patrice Lumumba, a décidé de contester son renvoi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Son avocat, Me Johan Verbist, a confirmé vendredi 27 mars que l’ancien diplomate interjetait appel de la décision rendue en première instance le 17 mars par la chambre du conseil de Bruxelles.

À l’époque diplomate stagiaire pour les Affaires étrangères belges, Étienne Davignon est soupçonné d’avoir participé au transfert illégal de Patrice Lumumba vers la région sécessionniste du Katanga, où le leader congolais avait été assassiné par des séparatistes, assistés de mercenaires belges, le 17 janvier 1961. Cette affaire, qui concerne également la mort de Maurice Mpolo et Joseph Okito, est qualifiée de crimes de guerre et de traitements inhumains par le parquet fédéral belge, après quatorze ans d’instruction.

Si l’appel ne renverse pas la décision de première instance, un procès pourrait se tenir au plus tôt en janvier 2027. Un débat à huis clos réunira prochainement les avocats des différentes parties afin de statuer sur la suite de la procédure.

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