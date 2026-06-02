Record du monde Guinness : la plus grande fresque en réalité augmentée

Un collectif d’artistes mexicains a établi un record du monde Guinness pour la plus grande fresque murale de football en réalité augmentée au monde.

L’œuvre interactive de 625,68 mètres carrés est exposée dans la ville de La Paz. Créée en prévision de la Coupe du monde de la FIFA 2026, cette fresque allie des images du football à des éléments culturels et naturels locaux et prend vie grâce à des animations en réalité augmentée visibles sur les téléphones portables

« Aujourd’hui, nous avons tous, vous et moi, le privilège de constater que nous avons devant nous la plus grande fresque en réalité augmentée au monde. », a déclaré Alfredo Arista, juge officiel du Guinness World Records.

Il s’agit de la plus grande fresque murale de football en réalité augmentée jamais réalisée. Réalisée via le motion design, la réalité augmentée donne littéralement une autre dimension aux œuvres de street art vouées à disparaître.

« Nous constatons que les footballeuses sont désormais reconnues, et nous espérons aussi qu’elles inspireront les jeunes filles qui se forment dans ce sport. C’est pourquoi nous avons voulu représenter tout au long de cette fresque la figure des femmes et des filles qui pratiquent le football. », a indiqué Amira Morales, muraliste.

Accessible via une application dédiée, il suffit de regarder la fresque à travers l’écran de son téléphone pour faire apparaître le contenu en réalité augmentée.

La technologie joue al le rôle d’outil de médiation tout en prenant une dimension artistique.

« Les éléments présents dans la fresque incluent une partie de la flore, de la faune, des paysages et des couchers de soleil que l’on trouve ici. Associés au thème du football, ils créent une fresque très complète. », a ditUlises Martinez, muraliste.

Avec la réalité virtuelle les street artistes peuvent penser leur œuvre en mouvement et la réaliser en vue d’être déployée par la réalité augmentée pour offrir une expérience immersive au public.