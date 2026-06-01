Mondial 2026 : Trionda, le ballon intelligent qui entre dans l’histoire

Lorsque le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 sera donné à Mexico, des milliards de téléspectateurs auront les yeux rivés sur les joueurs. Mais une autre vedette sera déjà sur la pelouse : Trionda, le ballon officiel dévoilé par Adidas pour le plus grand rendez-vous du football mondial.

Utilisé tout au long de la compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Trionda ne se contente pas d’accompagner le jeu. Il marque une nouvelle étape dans l’évolution technologique du football.

Sous son revêtement se cache un capteur de mouvement capable d’enregistrer en temps réel chaque contact, chaque passe et chaque trajectoire. Les données collectées sont directement transmises aux systèmes utilisés par les arbitres et les instances techniques du tournoi.

Cette innovation s’inscrit dans la continuité de l’évolution des ballons de Coupe du monde. Du mythique Telstar de 1970 au controversé Jabulani du Mondial sud-africain en 2010, chaque génération a marqué son époque. Avec Trionda, Adidas et la FIFA souhaitent symboliser l’entrée du football dans une nouvelle ère, où la technologie joue un rôle croissant dans les décisions arbitrales et l’analyse du jeu.

Le nom « Trionda » associe les mots « tri » et « onda », qui signifie « vague » en espagnol. Une référence directe aux trois pays hôtes de cette édition 2026, la première Coupe du monde masculine organisée conjointement par trois nations.

Son design met à l’honneur les trois organisateurs du tournoi. Des motifs rouges, verts et bleus recouvrent sa surface, tandis que plusieurs symboles nationaux y sont intégrés : une feuille d’érable pour le Canada, un aigle pour le Mexique et une étoile pour les États-Unis. Les différentes formes convergent vers une figure triangulaire qui symbolise l’union des trois pays.

Mais au-delà de son apparence, c’est surtout sa technologie embarquée qui fait de Trionda l’un des ballons les plus innovants jamais utilisés lors d’une Coupe du monde. Un objet appelé à devenir l’un des symboles majeurs du Mondial 2026.