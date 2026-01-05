CAN 2025 : au Maroc, la RDC avec le soutien du supporter "Lumumba Vea"

Le supporter congolais Michel Nkuka Mboladinga est devenu une star des réseaux sociaux en prenant la pose comme une statue du héros de l’indépendance assassiné du pays, Patrice Lumumba, pendant les matchs de la CAN 2025.

Surnommé "Lumumba Vea" en raison de sa forte ressemblance avec le leader disparu, ce supporter toujours élégamment vêtu lève le bras droit et reste parfaitement immobile, adoptant la posture de la statue commémorative de Lumumba à Kinshasa, et conserve cette position pendant toute la durée des rencontres.

"Je reste immobile pour donner de la force à l’équipe, pour transmettre de l’énergie aux joueurs", a confié Nkuka Mboladinga à l’Associated Press lors d’un entretien cette semaine dans sa chambre d’hôtel à Casablanca.

Il a expliqué qu’il s’agissait de sa dernière interview avant que l’équipe n’affronte l’Algérie mardi à Rabat. Nkuka Mboladinga était visiblement épuisé par l’attention médiatique incessante après les trois premiers matchs de la République démocratique du Congo (RDC) dans le tournoi, et exaspéré de voir que presque tous les médias avaient mal orthographié son nom.

Mais il se disait reconnaissant pour cet intérêt et heureux d’apporter le soutien de Lumumba à l’équipe.

"C’est lui qui nous a donné la liberté de nous exprimer", a-t-il déclaré à propos du dirigeant congolais. "Il a sacrifié sa vie pour nous donner la liberté. C’est donc un héros pour nous, Lumumba est un esprit pour nous, un modèle pour nous."

Symbole

Patrice Lumumba est largement considéré comme le militant nationaliste qui a contribué à mettre fin à la domination coloniale belge au Congo en 1960. Il est devenu le premier Premier ministre du pays nouvellement indépendant et était perçu comme l’un des dirigeants africains les plus prometteurs, mais il a été tué moins d’un an plus tard lors d’un conflit contre un mouvement sécessionniste soutenu par la Belgique dans la région minière du Katanga.

Des questions persistent quant au degré d’implication de la Belgique et des États-Unis dans sa mort. Une commission parlementaire belge a par la suite estimé que le gouvernement était "moralement responsable" du décès de Lumumba. Une commission du Sénat américain a conclu en 1975 que la CIA avait élaboré un plan distinct – qui a échoué – pour assassiner le dirigeant congolais.

Pour de nombreux Congolais, Lumumba demeure le symbole de ce que le pays aurait pu accomplir après son indépendance. À la place, il s’est enlisé dans des décennies de dictature qui ont vidé ses immenses richesses minières. "Il est comme un membre de la famille", dit Nkuka Mboladinga à propos de ce leader visionnaire.

Avant chaque match, Nkuka Mboladinga s’entraîne en restant immobile pendant 45 à 50 minutes d’affilée. Et comme la RDC s’est qualifié pour les phases à élimination directe, il se prépare aussi à l’éventualité de devoir rester en mode “statue” pendant les prolongations et les tirs au but, alors que les supporters autour de lui, eux, sont loin de rester calmes.

"C’est difficile", reconnaît-il, "de rester immobile pendant que les supporters dansent autour et derrière moi. Chacun joue son rôle ; eux jouent le leur, et moi je joue le mien."

Il n’a pas encore rencontré les joueurs, mais il a entendu dire qu’ils appréciaient ce qu’il fait. "Les joueurs me connaissent, mais je ne leur ai pas encore parlé personnellement. Ils sont extrêmement heureux de ce que je fais", a-t-il conclu.