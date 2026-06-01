Football : la victoire du PSG entachée par des violences

Des centaines de personnes ont été interceptées par la police dans la nuit de dimanche à lundi dans le cadre des célébrations du deuxième titre de champion d’Europe du Paris Saint-Germain.

La fête a été assombrie par de violents affrontements qui ont éclaté entre supporters de football et forces de l'ordre, entrainant plus de 200 blessés et un mort.

Le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nuñez, a déclaré que 780 personnes avaient été interpellées à Paris et dans d'autres villes et que 57 policiers avaient été blessés, alors que des supporters de football allumaient des feux et saccageaient des magasins pendant la nuit**.**

Les supporters ont commencé à faire la fête à Paris après le coup de sifflet final samedi soir à Budapest, en Hongrie, où le Paris Saint-Germain a été sacré vainqueur de la Ligue des champions après avoir battu Arsenal lors d’une séance de tirs au but dramatique.

Les supporters ont défilé le long des avenues près de l’Arc de Triomphe, certains allumant des fusées éclairantes et klaxonnant à tout va. Environ 20 000 personnes se sont rassemblées sur les Champs-Élysées, où la police s’est efforcée de contenir la foule.

Après le titre remporté par le Paris Saint-Germain, la réponse a une nouvelle fois été brouillée par la violence et un contraste frappant : des milliers de supporters rassemblés pour faire la fête, et autour d’eux, une minorité transformant les rues en champ de bataille.