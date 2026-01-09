CAN 2025 : l'équipe d'Algérie offre un maillot des Fennecs à "Lumumba Vea"

Le joueur algérien Mohamed Amoura a déclaré qu’il n’avait voulu manquer de respect à personne après avoir semblé se moquer d’un supporter congolais immobile comme une statue, rendant hommage au héros de l’indépendance assassiné, Patrice Lumumba, lors de la Coupe d’Afrique des nations.

Lors de sa célébration après la victoire spectaculaire 1-0 de l’Algérie contre la République démocratique du Congo (RDC) mardi, Amoura a imité la posture du supporter, le bras droit levé, avant de s’affaisser et de s’allonger sur la pelouse, la tête reposant sur sa main.

Ce supporter, Michel Nkuka Mboladinga, est devenu une star des réseaux sociaux pendant la CAN 2025 pour avoir pris la pose comme une statue de Lumumba sur un piédestal, le bras droit levé, en restant totalement immobile pendant les matchs de son équipe. Il est resté ainsi plus de 90 minutes mardi, puis encore 30 minutes lorsque le match est allé en prolongation.

Amoura a expliqué qu’il ignorait la signification de ce que représente "Lumumba Vea", comme on le surnomme.

"Je voulais simplement plaisanter, de manière bon enfant, sans aucune mauvaise intention ni volonté de provoquer qui que ce soit", a écrit Amoura dans une publication sur les réseaux sociaux.

Lumumba est largement considéré comme l’activiste nationaliste qui a contribué à mettre fin à la domination coloniale belge sur le Congo en 1960. Il est devenu le premier Premier ministre du pays nouvellement indépendant et était vu comme l’un des dirigeants africains les plus prometteurs, mais il a été assassiné moins d’un an plus tard lors d’une lutte contre un mouvement sécessionniste soutenu par la Belgique dans la région minière du Katanga.

"Je respecte le Congo et son équipe. Franchement, je leur souhaite le meilleur et j’espère qu’ils se qualifieront pour la Coupe du monde", a ajouté Amoura. "Si mon attitude a été mal interprétée, je le regrette sincèrement, car ce n’était absolument pas mon intention."

À titre d’excuses, des responsables de l’équipe d’Algérie ont rendu visite à Nkuka Mboladinga avant son départ du Maroc et lui ont offert un maillot algérien floqué du nom "Lumumba", ainsi qu’un autre portant le nom d’Amoura.

La RDC peut décrocher l’une des dernières places qualificatives pour la Coupe du monde avec une victoire contre la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque lors d’un barrage au Mexique le 31 mars.

Les Fennecs affronteront ensuite le Nigeria samedi en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations.