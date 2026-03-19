Passer au contenu principal
Bienvenue sur Africanews
Merci de choisir votre version
">
En
Fr
Infos
Rejoignez-nous
Infos
Economie
Sport
Culture
Science & Technologie
No Comment
Programmes
Coronavirus
En direct
météo
Fermer
Regarder en direct
Infos
Economie
Sport
Culture
Science & Technologie
No Comment
Programmes
Coronavirus
Météo
Urgent Infos
Fermer
Infos
Arrêt sur images du 19 mars 2026
Des piétons passent devant une fresque murale célébrant la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations, qui recouvre un immeuble à Dakar, au Sénégal, le 18 mars 2026
-
Copyright © africanews
AP Photo/Misper Apawu
By Rédaction Africanews
avec AP
Dernière MAJ:
Il y a 1 heure
Tour du Monde
Articles Connexes
01:00
Arrêt sur images du 18 mars 2026
01:00
Arrêt sur images du 17 mars 2026
01:00
Arrêt sur images du 16 mars 2026
Les plus consultés
12:27
Kenya : la police tire à balles réelles sur des réfugiés à Kakuma
01:26
RDC : le M23 a enlevé au moins 130 patients dans 2 hôpitaux, selon l'ONU
03:11
Gabon : Brice Oligui NGuema officialise sa candidature à la présidentielle
Articles Connexes
01:00
Arrêt sur images du 18 mars 2026
01:00
Arrêt sur images du 17 mars 2026
01:00
Arrêt sur images du 16 mars 2026
Les plus consultés
12:27
Kenya : la police tire à balles réelles sur des réfugiés à Kakuma
01:26
RDC : le M23 a enlevé au moins 130 patients dans 2 hôpitaux, selon l'ONU
03:11
Gabon : Brice Oligui NGuema officialise sa candidature à la présidentielle
Sur le même thème
INFOS
01:19
Égypte : à Rafah, réouverture limitée du poste frontière vers Gaza
SPORT
01:39
CAN 2025 : Motsepe défend la décision de la CAF contre le Sénégal
INFOS
01:57
Royaume-Uni : le Rwanda réclame des compensations après l'échec de l'accord migratoire
SPORT
01:14
La CAF annule la victoire du Sénégal et donne la CAN 2025 au Maroc
SPORT
00:41
Maroc : le procès en appel des 18 supporters sénégalais reporté au 30 mars
NO COMMENT
01:00
Kenya : l'effondrement d'un immeuble à Nairobi fait au moins quatre morts et plusieurs blessés
Plus d'actualités
01:39
Egypte
CAN 2025 : Motsepe défend la décision de la CAF contre le Sénégal
01:40
Maroc
Maroc : la guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix du carburant
01:04
Madagascar
Le rapprochement entre Madagascar et la Russie se consolide
En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre
Politique liée aux cookies
.
Ok
01:19
Égypte : à Rafah, réouverture limitée du poste frontière vers Gaza
01:39
CAN 2025 : Motsepe défend la décision de la CAF contre le Sénégal
01:57
Royaume-Uni : le Rwanda réclame des compensations après l'échec de l'accord migratoire
01:14
La CAF annule la victoire du Sénégal et donne la CAN 2025 au Maroc
00:41
Maroc : le procès en appel des 18 supporters sénégalais reporté au 30 mars
01:00
Kenya : l'effondrement d'un immeuble à Nairobi fait au moins quatre morts et plusieurs blessés