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Arrêt sur images du 19 mars 2026

Des piétons passent devant une fresque murale célébrant la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations, qui recouvre un immeuble à Dakar, au Sénégal, le 18 mars 2026   -  
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AP Photo/Misper Apawu
By Rédaction Africanews

avec AP

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