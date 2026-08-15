Centrafrique : les musulmans reviennent sur les traces d’un passé meurtri

L’appel du muezzin retentit de nouveau à Sibut, ville majoritairement chrétienne en République centrafricaine. Longtemps interrompu par les violences communautaires, ce symbole de foi accompagne aujourd’hui le retour progressif des habitants musulmans, après des années d’exil dans une ville profondément marquée par la guerre.

Le conflit a poussé une grande partie de la population musulmane à quitter cette ville marchande florissante, située à environ trois heures de route au nord de la capitale, Bangui.

Ils se sont réfugiés à l'étranger lorsque de violents combats ont éclaté entre des factions musulmanes et des milices chrétiennes il y a plus de dix ans.

Mais le retour progressif de la paix a permis à des personnes comme Idriss Elder, un commerçant musulman, de revenir à Sibut, où il tient désormais une petite épicerie, discutant avec ses clients et remplissant ses rayons comme il le faisait avant 2014.

« Comme il n'y avait plus aucune entente, il valait mieux fuir et se réfugier ailleurs », a déclaré Elder, qui est parti s'installer au Tchad.

Autrefois symbole de cohésion sociale dans ce pays qui compte environ 5,5 millions d'habitants, Sibut porte encore les traces des violences qui ont ravagé la RCA.

Elle se trouve au bout d'une grande autoroute reliant Bangui aux villes du Nord et de l'Est.

Avec près de 40 000 habitants, Sibut était réputée pour ses marchés et pour la cohabitation harmonieuse de ses communautés chrétienne et musulmane.

« Prôner la cohésion sociale et la paix »

Mais cette situation a volé en éclats lorsque des rebelles d’une coalition à majorité musulmane, appelée « Séléka », ont pris d’assaut Bangui en 2013 et renversé le président François Bozizé, un chrétien qui avait pris le pouvoir dix ans plus tôt.

Le pays a sombré dans le chaos sectaire, opposant les rebelles de la Séléka aux groupes d'autodéfense issus de la majorité chrétienne et animiste, connus sous le nom d'anti-Balaka.

À Sibut, les habitations et les commerces du quartier d'Adramane, où vivaient autrefois des musulmans, ont été détruits ou abandonnés, et la mosquée centrale a été pillée et détruite.

Douze ans plus tard, le quartier reprend vie… mais petit à petit.

Depuis la mosquée centrale récemment reconstruite, le chant du muezzin résonne à nouveau, appelant les fidèles à la prière du vendredi.

« Ce que nous prônons ici, c'est le vivre-ensemble, la cohésion sociale et la paix. Nous tous qui sommes revenus avons besoin de paix », a déclaré à l'AFP l'imam Said Goni, vêtu d'un boubou sombre.

Lui aussi est revenu à Sibut après son exil et tente désormais de convaincre d'autres personnes d'en faire autant.

« Je pense que ceux qui ne veulent pas revenir se laissent influencer par les rumeurs et ont peur. Mais nous les rassurons régulièrement. Nous-mêmes, nous sommes retournés là où nous vivions auparavant », a déclaré Goni.

La sécurité s'est améliorée depuis que les forces armées centrafricaines ont repris le contrôle du territoire, avec l'aide de combattants du groupe russe Wagner et grâce au maintien du déploiement des forces de maintien de la paix de l'ONU à Sibut.

« Je n'ai plus peur. La sécurité est rétablie et tout est revenu à la normale », a déclaré Elder, le commerçant.

Maisons détruites

À deux pas de la mosquée, les traces des ravages sont encore visibles et le marché ainsi que le quartier commerçant, autrefois animés, sont désormais déserts.

« Ce quartier n'était pas comme ça avant… Aujourd’hui, il est en ruine ; le marché ne fonctionne même plus normalement, tout est au point mort », a déclaré Avenir Bissafi, qui est chrétien.

La communauté musulmane et ses nombreux entrepreneurs étaient au cœur de l'activité économique de la ville.

Selon M. Bissafi, Adramane a besoin de ses anciens habitants musulmans pour retrouver son dynamisme d'antan.

« Nous nous réjouissons du retour des musulmans. Nous sommes chrétiens. Nous avons tout pardonné. Nous demandons à nos frères musulmans de revenir », a-t-il déclaré.

Ousmane Chaibou, président du Conseil islamique local, a affirmé que de nombreux habitants d'origine vivaient encore ailleurs.

« Certains se trouvent au Tchad, d'autres à Kaga-Bandoro », dans l'est de la RCA, a-t-il déclaré.

En 2020, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) estimait que les pays voisins accueillaient près de 800 000 Centrafricains et que près de 700 000 personnes étaient déplacées à l'intérieur du pays.

Mais la peur n'est pas le seul obstacle à leur retour.

« Le vrai problème, ce sont leurs maisons détruites. À ce jour, ils n'ont toujours pas de logement où vivre. Cela compromet leurs projets de retour », a déclaré M. Chaibou.

Les collectivités locales soulignent leur volonté d'aider les habitants à revenir s'installer à Sibut.

Rodrigue Leya, haut responsable régional de Kaga, s'est rendu à la mosquée pour s'entretenir avec les fidèles au sujet de leurs conditions de vie.

« Après toutes les crises que nous avons traversées, certains sont déjà revenus », a-t-il déclaré.

Mais la RCA, pays enclavé comptant parmi les plus pauvres du monde, reste politiquement instable et la situation sécuritaire y est précaire.

Ses ressources minérales, notamment l'uranium, le lithium, les diamants, le bois et l'or, sont très convoitées, tandis que des groupes armés continuent de sévir, en particulier le long des frontières avec le Soudan et la République démocratique du Congo.