Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Afrique du Sud : l’armée peine à freiner la violence des gangs

Des soldats sud-africains déployés dans le quartier de Riverlea, à Johannesburg, le 11 mars 2026.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Afrique du Sud

Le déploiement de l’armée autour du Cap n’a pas permis de réduire les violences liées aux gangs, selon des parlementaires sud-africains qui ont effectué une visite de contrôle cinq mois après le lancement de l’opération Prosper.

Ian Cameron, président de la commission parlementaire chargée de la police, affirme que les violences n’ont pas diminué depuis le début de l’intervention militaire. Dans certaines zones, elles auraient même augmenté. Il fait notamment état de plus d’une centaine de meurtres enregistrés récemment dans la métropole du Cap.

L’opération Prosper mobilise les Forces de défense nationale sud-africaines en soutien à la police dans plusieurs provinces confrontées au crime organisé. Son coût atteint déjà 823 millions de rands, soit près de 51 millions de dollars.

La députée Dereleen James a également rapporté des difficultés matérielles rencontrées par les militaires. Selon elle, certains soldats se sont plaints de véhicules défaillants et d’un manque de médicaments, allant jusqu’à qualifier l’opération d’« échec total ».

Annoncé par le président Cyril Ramaphosa face à la criminalité organisée, le déploiement militaire doit se poursuivre jusqu’au 31 mars 2027. Le gouvernement avait toutefois prévenu dès son lancement que l’intervention de l’armée ne constituerait pas, à elle seule, une solution durable à la criminalité.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.