Ebola : l’Afrique de l’Est renforce la coordination régionale face à l’épidémie

Les pays de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) cherchent à harmoniser leur réponse à l’épidémie d’Ebola qui frappe principalement la République démocratique du Congo et l’Ouganda. Réunis les 1er et 2 juin, les ministres de la Santé des huit États membres examinent plusieurs mesures destinées à limiter la propagation du virus à travers la région.

L’un des principaux objectifs de cette rencontre est d’éviter des réponses dispersées et de mettre en place une stratégie commune. Parmi les mesures envisagées figurent le renforcement des contrôles sanitaires aux frontières, dans les aéroports et aux principaux points de passage terrestres entre les pays de l’organisation.

Cette approche suscite toutefois des interrogations. L’Organisation mondiale de la santé estime que des restrictions trop strictes pourraient encourager les déplacements clandestins et compliquer le suivi des personnes potentiellement contaminées.

Les autorités sanitaires de la région assurent néanmoins que la surveillance ne se limite pas aux postes-frontières officiels. Les forces de sécurité ont également renforcé leur présence le long des itinéraires informels fréquemment empruntés par les voyageurs.

La réunion examine également le déploiement de neuf laboratoires mobiles dans les zones affectées, notamment en Ituri, dans l’est de la RDC, où se situe l’épicentre de l’épidémie. Ces structures doivent permettre de détecter rapidement les cas suspects, d’accélérer les diagnostics et d’isoler les personnes infectées afin de freiner la transmission du virus.

La création d’une cellule de crise régionale figure également parmi les projets discutés par les responsables de la santé publique.

Cependant, le calendrier de cette rencontre suscite des critiques. L’épidémie a été officiellement déclarée le 15 mai et plusieurs observateurs estiment que cette réunion intervient tardivement alors que les mécanismes de coordination régionale avaient déjà été activés.

Les responsables de l’EAC rejettent ces critiques. Selon eux, les échanges entre les pays concernés ont commencé bien avant cette réunion ministérielle. Des discussions techniques auraient notamment eu lieu ces dernières semaines entre l’Ouganda, la RDC et le Soudan du Sud afin de coordonner les premières mesures de riposte.

Face à une épidémie qui continue de progresser, les États d’Afrique de l’Est espèrent désormais renforcer leur coopération pour contenir le virus avant qu’il ne s’étende davantage dans la région.