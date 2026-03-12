RDC : enquête ouverte après l’attaque de drones qui a fait 3 morts à Goma

En République démocratique du Congo (RDC), le gouvernement s’est engagé à travailler avec l’ONU afin d’établir les faits après l’attaque de drones survenue à Goma.

Dans un communiqué, les autorités de Kinshasa ont rendu hommage aux victimes, s’inclinant devant la mémoire des personnes disparues. Le gouvernement a également indiqué que les circonstances exactes de ces incidents, notamment l’origine des explosions, font actuellement l’objet d’enquêtes menées par les services compétents afin de faire toute la lumière sur les faits.

Kinshasa a toutefois réaffirmé que la protection des civils et des acteurs humanitaires passe avant tout par le retrait des troupes rwandaises et de leurs alliés du mouvement AFC/M23, accusés d’occuper illégalement certaines zones du territoire congolais. Le gouvernement congolais estime par ailleurs que la sécurité ne pourra être pleinement garantie qu’avec la restauration complète de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national.

De son côté, l’ONU a appelé à faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident. L’organisation souligne la nécessité de mener « une enquête rapide, indépendante et crédible afin d’identifier les responsables et de les traduire en justice ».