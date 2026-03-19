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Nouvel engagement de la RDC et du Rwanda en faveur de la désescalade

Paul Kagame, à gauche, et Félix Tshisekedi, à l'Institut américain pour la paix, le 4 décembre 2025, à Washington.   -  
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By Rédaction Africanews

Etats-Unis

La République démocratique du Congo et le Rwanda se sont accordés sur les mesures concrète pour enterrer la hache de guerre et faire avancer l’accord de paix de Washington.

L’engagement a été pris par les deux pays lors des pourparlers les 17 et 18 mars aux États-Unis. Dans le communiqué publié mercredi à l’issue de la rencontre, la République démocratique promet de neutraliser les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Kinshasa devra aussi assurer la protection de tous les civils.

Le Rwanda de son côté a promis le retrait progressif de ses troupes de la RDC ainsi que la levée des mesures défensives dans des zones définies du territoire congolais.

Ces discussions ont eu lieu après les sanctions prises par les États-Unis contre l’armée rwandaise et des restrictions de visas touchant des hauts responsables du pays d’Afrique de l’Est.

Des milliers de soldats rwandais sont déployés dans l'est de la RDC, « où ils participent activement à des opérations de combat et facilitent le contrôle du territoire par le M23 », a déclaré le 2 mars le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent.

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