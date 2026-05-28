ONU : le Togo veut rétablir la taille réelle de l’Afrique sur les cartes

Le Togo portera devant les Nations unies une résolution visant à modifier la représentation de l’Afrique sur les cartes du monde. Soutenue par l’Union africaine (UA), l’initiative sera présentée lors de l’Assemblée générale de l’ONU prévue en septembre 2026.

L’objectif est de promouvoir une projection cartographique plus fidèle aux dimensions réelles des continents et de remplacer progressivement la projection de Mercator, largement utilisée depuis le XVIe siècle.

Avec une superficie de plus de 30 millions de km², l’Afrique est le deuxième plus grand continent après l’Asie. Pourtant, sur de nombreuses cartes actuelles, le continent apparaît visuellement beaucoup plus petit qu’il ne l’est réellement. À l’inverse, des territoires comme le Groenland semblent disproportionnés malgré une superficie largement inférieure.

Cette distorsion provient de la projection élaborée par le cartographe flamand Gerardus Mercator au XVIe siècle. Conçue à l’origine pour faciliter la navigation maritime, cette représentation déforme les tailles des terres situées près des pôles et réduit celles proches de l’équateur, comme l’Afrique.

Pour plusieurs responsables africains, cette représentation contribue à entretenir une perception erronée de la place du continent dans le monde. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a indiqué que l’Union africaine avait officiellement confié au Togo la mission de défendre ce texte devant l’ONU.

La résolution soutient notamment l’adoption de la projection « Equal Earth », créée en 2018. Cette carte conserve davantage les proportions réelles des continents tout en limitant les déformations visuelles.

L’Union africaine souhaite encourager l’utilisation de cette projection aussi bien dans les institutions publiques que dans les écoles, les organisations internationales et les entreprises.

Au-delà de la question géographique, plusieurs observateurs estiment que ce débat touche également aux enjeux de représentation, d’éducation et de perception historique du continent africain dans les outils de diffusion du savoir.