RDC - Goma : chants, théâtre, danses et débats pour sensibiliser contre Ebola

Des femmes leaders et des militantes communautaires de Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo – une région touchée par l’épidémie d’Ebola – ont organisé un forum de sensibilisation à l’épidémie d’Ebola.

Au programme : chants, théâtre, danses traditionnelles et débats.

Diane Neema, une participante, a déclaré que lorsque les femmes sensibilisent et éduquent mieux leurs enfants sur la manière de prévenir la propagation d’Ebola, elles « peuvent stopper et combattre cette maladie mortelle ».

Au rythme des tambours et des chants, plusieurs jeunes filles sont montées sur scène.

À travers des chants et des représentations théâtrales, elles ont rappelé au public les mesures préventives et les comportements à adopter face au virus.

Les organisateurs ont expliqué que depuis la résurgence d’Ebola dans plusieurs provinces de l’est du pays, des cas de stigmatisation et de méfiance ont été signalés à l’encontre de certaines familles ou communautés injustement accusées de propager la maladie.

Cette situation risque de compromettre davantage les efforts de lutte contre la maladie.

« Comment lutter contre la désinformation sur Ebola alors qu’elle se propage pendant cette crise ? C’est le genre de discussions et de réflexions que nous avons eues lors de ce débat, ce qui nous a aidés à identifier les bonnes pratiques à adopter dans notre vie quotidienne », a déclaré Esther Vira, l’organisatrice du débat de sensibilisation sur Ebola.

Plus de 900 cas suspects et au moins 220 décès avaient déjà été enregistrés mardi, dont sept cas confirmés en République démocratique du Congo et en Ouganda, pays voisin.

Il n’existe ni vaccin ni traitement, et les tests standard peinent à détecter la rare souche Bundibugyo du virus Ebola, qui se propage sans être détectée depuis des semaines dans l’est du Congo.

Parmi les thèmes abordés lors de la rencontre entre l’Église locale et les autorités gouvernementales figuraient les répercussions des conflits à travers le monde, les migrations, l’importance du multilatéralisme et le respect du droit international.