RDC : à Bunia, les célébrations de l’Aïd ternies par Ebola

A Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo, des musulmans se sont rassemblés mercredi pour célébrer l'Aïd al-Adha.

Un rassemblement sur fond de mesures sanitaires, entre port de masque et l’obligation de se laver les mains. En raison de l’épidémie d’Ebola qui sévit actuellement dans le pays, avec quelque 900 cas et 200 décès selon l’OMS.

''Tout d’abord, nous sommes reconnaissants d’avoir pu arriver jusqu’à ce jour de prière. Nous ne savions pas que nous allions nous rassembler pour prier à cause de cette terrible maladie. Des gens meurent, mais nous remercions Dieu pour la force qu’il nous a donnée et qui nous a permis d’arriver jusqu’à ce jour de prière, car cette épidémie est grave. Les gens ont du mal à prier.'', raconte Zule Abdullah, fidèle.

L'épidémie qualifiée ‘’ d’extrêmement grave et difficile’’ par l’Organisation mondiale de la santé. Le virus d’Ebola actuellement en circulation a terni les célébrations de l’’Aïd dans le pays au grand dam de la communauté musulmane de Bunia.

''Pour être honnête, l’Aïd d’aujourd’hui n’est pas célébré comme d’habitude. Comme chaque fête est une joie pour les musulmans, ils se rassemblent en un seul endroit pour prier et se rendre visite, mais compte tenu de l’épidémie d’Ebola, l’enthousiasme pour la fête est moindre.'', explique Alimu Yusufu, représentant de la Communauté islamique du Congo (COMICO) en Ituri.

Aussi dans leurs prières, les musulmans de Bunia, ont-ils imploré la miséricorde divine pour contenir l’épidémie. Elle est causée par le virus Bundibugyo, pour lequel il n’existe ni vaccin ni traitement, ce qui complique davantage la riposte.