Ebola en RDC : Goma en alerte maximale, l’aide internationale se renforce

À Goma, principale ville du Nord-Kivu, des équipes médicales se sont rendues le 28 mai dans plusieurs établissements scolaires afin de sensibiliser élèves et enseignants aux mesures de prévention, à l'identification précoce des symptômes et à l'importance de signaler rapidement tout cas suspect. Les autorités sanitaires redoutent que la forte densité de population et les déplacements provoqués par des années de conflit ne favorisent une propagation rapide du virus. La pression s'accentue sur le système de santé congolais. Le ministère de la Santé a recensé 101 cas confirmés, tandis que plus de 3 000 personnes ayant été en contact avec des malades font l'objet d'un suivi. Près de 1 000 cas suspects sont également à l'étude et au moins 220 décès potentiellement liés à Ebola ont été signalés. Face à l'ampleur de la crise, l'aide internationale se mobilise. À Bunia, au cœur de la province de l'Ituri la plus touchée par l'épidémie, les autorités ont reçu 100 tonnes de matériel médical et d'équipements de protection fournis dans le cadre du mécanisme européen de protection civile et d'aide humanitaire. Ces fournitures doivent renforcer les capacités des centres de traitement et soutenir les personnels soignants en première ligne. La riposte internationale s'est également intensifiée avec la visite du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Après un déplacement dans les zones affectées de l'Ituri, il s'est rendu à Kinshasa pour des discussions consacrées au renforcement de la surveillance épidémiologique, du traçage des contacts et des mesures d'urgence destinées à contenir la propagation du virus.