RDC : l'Américain James Swan prend les commandes de la MONUSCO

James Swan est le nouveau patron de la Monusco, la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en république démocratique du Congo. Le diplomate américain a été nommé à ce poste jeudi par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

James Swan qui succède à la guinéenne Bintou Keita n’arrive pas en terre inconnue. Il a en effet occupé les fonctions d’ambassadeur des États-Unis en RDC de 2013 à 2016.

Avant sa nomination à la tête de la Monusco, le diplomate américain assurait les fonctions de Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Somalie et chef de la mission transitoire des Nations unies dans le pays.

Faire respecter le cessez-le-feu entre le les forces armées congolaises et les rebelles de l’AFC/M23 constitue sa principale mission à la tête de la Monusco.

Alors l’accord le taux d’exécution des engagements pris par le Rwanda et la RDC aux États-Unis le 27 juin n’est que de 23 %. Selon mardi par le Baromètre des Accords de Paix en Afrique.