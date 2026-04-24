RDC : visite du chef de la MONUSCO à Goma dans l'Est du pays

Le chef de la force de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO), est arrivé vendredi à Goma. La capitale provinciale du Nord-Kivu est sous le contrôle du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et James Swan est venu s'enquérir des avancées relatives aux accords de paix.

« Nous avons salué les progrès accomplis en vue de la signature du protocole sur l’accès humanitaire et la protection judiciaire, et avons encouragé les parties à respecter leurs engagements afin que cet accord puisse être conclu rapidement, dans le but de mettre fin aux souffrances des populations civiles touchées par le conflit », a déclaré James Swan, chef de la MONUSCO.

« Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l’accès humanitaire et la protection judiciaire et encouragé les parties à respecter leurs engagements afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles touchées par le conflit », ajoute-til.

Dans le cadre de sa première tournée dans l'est du pays depuis sa nomination, le responsable de la MONUSCO a précédemment séjourné à Beni, Eringeti dans le Grand Nord, et Bunia, Fataki dans la province de l’Ituri.

« Le suivi du cessez-le-feu exige qu’un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre au Mécanisme conjoint de vérification plus de fonctionner de manière crédible, sûre et efficace », indique le chef de la MONUSCO.

« Le suivi du cessez-le-feu exige qu’un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification plus d’opérer de manière crédible, sûre et efficace », ajoute-il.

Le diplomate onusien a rappelé les recommandations des derniers accords de paix en faveur du cessez-le-feu et la libre circulation du personnel humanitaire.

« Ces conditions comprennent la cessation de l’utilisation de drones offensifs, la fin du brouillage et du détournement des signaux GPS, la pleine liberté de mouvement pour le personnel et les moyens de la MONUSCO, ainsi que l’accès aux aéroports et à l’espace aérien », clame M. Swan

James Swan arrive une semaine après les pourparlers tenus à Montreux entre gouvernement et rebelles congolais dans le cadre du processus de Doha, facilité par le Qatar, les États-Unis et l’Union africaine.

Selon le diplomate onusien, la ville de Goma occupe une place centrale dans les efforts actuels en faveur de la désescalade, de la protection des civils et de l’appui au processus de paix en cours.