Soudan du Sud : au moins 169 civils tués dans le nord, l'ONU appelle au calme

Des dizaines de civils ont été tués dimanche dans des violences qui ont éclaté dans le nord du Soudan du Sud, selon la mission de l'ONU sur place.

Ces affrontements ont lieu à Abiemnom, dans la zone administrative de Ruweng lorsque que des jeunes hommes armés non identifiés ont attaqué le siège du comté d'Abiemnom, situé près de la frontière avec le Soudan, blessant 23 personnes. La MINUSS note avec regret la disparition de dizaines de civils et de certains responsables locaux dans les combats. Ces dernières semaines, la violence s'est intensifiée dans le pays à la suite de l'échec d'un accord de partage du pouvoir entre les généraux rivaux Salva Kiir et Riek Machar. L'ONU exhorte toutes les parties concernées à cesser sans délai les hostilités et à engager un dialogue constructif pour répondre à leurs griefs.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est alarmé de la détérioration de la situation dans le pays et a appelé à une action rapide pour éviter un retour à une guerre civile totale.