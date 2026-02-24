Soudan du Sud : l'ONU alerte sur la recrudescence des combats

L’Organisation des Nations unies alerte sur la situation humanitaire fragile au Soudan du Sud, dans un contexte de violences accrues et de déplacements de population importants.

Le responsable de l’aide humanitaire à l’ONU, Tom Fletcher, s’est rendu ce week-end dans un hôpital d’Akobo à l’est du pays. Le diplomate a rappelé la nécessité de protéger les civils, alors que le Soudan du Sud connaît une recrudescence des combats dans l'État oriental de Jonglei. Selon l'ONU, au moins 280 000 personnes ont été déplacées dans cet État depuis décembre.

"Dans cet hôpital, vous voyez les victimes de ces combats. Des survivants blessés par balle, une grand-mère de 70 ans, un petit enfant, Kol, qui, je l'espère, survivra, mais qui a perdu ses deux parents et ses frères et sœurs," a décrit Tom Fletcher depuis l'hôpital d'Akobo.

Les hôpitaux sont débordés depuis que les forces gouvernementales du président Salva Kiir ont affronté les milices alliées à son ancien vice-président Riek Machar. "Nous avons répondu à l'afflux soudain de patients blessés qui s'est produit avec la récente intensification des combats," a expliqué le Dr Kenneth Ozoilo, chirurgien du Comité international de la Croix-Rouge au Soudan du Sud.

L'opposition sud-soudanaise affirme qu'un rassemblement de villageois samedi matin à Pankor, dans le comté d'Ayod, dans l'État de Jonglei, s'est transformé en "piège mortel." Les forces gouvernementales "ont sommairement arrêté, torturé et tué au moins 25 civils, dont la plupart étaient des femmes et des enfant," a déclaré Oyet Nathaniel Pierino, président par intérim du Mouvement populaire de libération du Soudan du Sud dans l'opposition, dans un communiqué. Des images choquantes jointes au communiqué montraient des bébés, des enfants, des femmes et des jeunes hommes morts. La plupart présentaient des blessures par balle visibles et plusieurs avaient été brûlés.

De son côté, le chef de l’humanitaire à l’ONU s’est entretenu lundi avec le président sud-soudanais Salva Kiir et a plaidé pour “la paix, l’accès humanitaire et la protection des civils.”