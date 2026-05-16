Soudan : l’IPC, système d’analyse de la faim, alerte sur une situation alarmante

Plus de 40 % de la population du Soudan, déchiré par la guerre, est confrontée à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë jusqu’en mai, alors que le conflit entre dans sa quatrième année, a déclaré un groupe mondial de surveillance de la faim.

L'Échelle intégrée de classification de la sécurité alimentaire (IPC) a indiqué dans une nouvelle évaluation que sur les près de 19,5 millions de personnes confrontées à ce niveau d'insécurité alimentaire, 135 000 se trouvaient en phase 5, caractérisée par « des déficits alimentaires extrêmes, la famine, des niveaux très élevés de malnutrition et des décès dus à la maladie ou à la malnutrition aiguë ».

« C'est alarmant », a déclaré Samy Guessabi, directeur national d'Action contre la Faim au Soudan, en commentant le rapport de l'IPC.

« Ce qui est également extrêmement alarmant, ce sont les 135 000 personnes qui se trouvent en phase 5 de l'IPC, qui est une phase catastrophique, ce qui signifie qu'elles sont confrontées à une malnutrition aiguë extrême et à une insécurité alimentaire aiguë extrême », a-t-il ajouté.

L’IPC a averti que la situation devrait encore se détériorer pendant la saison de disette, de juin à septembre.

Il a averti qu’environ 825 000 enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère en 2026, dans un contexte d’accès limité aux soins médicaux, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à l’année dernière et de 25 % par rapport aux niveaux d’avant-guerre.

Selon l’IPC, plus de 98 500 enfants ont reçu un traitement contre la malnutrition aiguë sévère entre janvier et mars.

M. Guessabi a mis en garde contre de graves conséquences si les organisations humanitaires venant en aide aux personnes dans le besoin dans le pays ne recevaient pas davantage de fonds.

« Que va-t-il se passer si aucun financement supplémentaire n'arrive ?... Des gens vont mourir. C'est aussi simple que cela », a-t-il déclaré.

« Il n'y a clairement pas assez d'argent pour aider tout le monde. Aujourd'hui, c'est une réalité, et nous sommes, en tant qu'humanitaires, poussés dans une situation terrible où nous devons choisir qui nous pouvons aider. »

La guerre au Soudan a éclaté en avril 2023 après que les tensions qui couvaient depuis longtemps entre l’armée et les Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire, ont dégénéré en un conflit armé à grande échelle.

Au moins 59 000 personnes ont été tuées, quelque 13 millions ont été déplacées, et de nombreuses régions du pays ont été plongées dans la famine.

Plus de 30 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire.

L’IPC a déclaré jeudi qu’il avait constaté qu’aucune région n’était en situation de famine, mais a averti que 14 zones dans les provinces du Darfour-Nord, du Darfour-Sud et du Kordofan du Sud risquaient de connaître la famine si le conflit s’intensifiait, si l’accès à la nourriture se détériorait, si les soins de santé et l’assainissement se dégradaient et si les déplacements de population augmentaient.

L'année dernière, une famine a été confirmée à El-Fasher, une grande ville de la région occidentale du Darfour, ainsi que dans la ville de Kadugli, au Kordofan du Sud.

Les agriculteurs soudanais se préparent à une saison des semis coûteuse, car les prix des engrais, de l'essence pour faire fonctionner le matériel agricole et du diesel pour les pompes d'irrigation augmentent en raison du conflit au Moyen-Orient.

La région du Golfe, où des centaines de navires commerciaux sont bloqués depuis des semaines en raison du contrôle exercé par l’Iran sur le détroit d’Ormuz, fournit plus de la moitié des engrais du Soudan importés par voie maritime. Les prix des carburants ont grimpé d’environ 30 %.