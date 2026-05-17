Soudan du Sud : le président Salva Kiir rend hommage aux martyrs de la libération

Le Soudan du Sud a célébré la journée du SPLM/SPLA, en hommage au mouvement de libération et à sa branche armée, qui a conduit à l’indépendance du pays en 2011.

À Juba, la capitale, le président Salva Kiir a rendu hommage aux martyrs. Mais le Soudan du Sud, plus jeune État du monde, reste plongé dans un conflit armé entre les forces gouvernementales et les rebelles de Riek Machar, en guerre depuis 2013.

« En ce jour, nous rendons hommage aux courageuses forces du 105e bataillon, qui ont tiré la première balle. Et c'est ainsi qu'a commencé notre révolution. Alors que nous célébrons aujourd'hui le 43e anniversaire de notre mouvement, nous rendons également hommage aux sacrifices de nos martyrs, qui ont donné leur vie au cours de cette longue lutte », a délcaré Salva Kiir Mayardit, président du Soudan du Sud.

Après des décennies de lutte, si le SPLA peut se targuer d'avoir obtenu gain de cause, les défis restent énormes face aux réalités du pouvoir, où des luttes politiques ont dégénéré en tensions ethniques.

« Nous ne voulons plus entendre le bruit des balles, et nous voulons assurer à ceux qui ont combattu aux côtés du SSPDF que nous ne voulons pas de combats aveugles. Je tiens également à assurer au peuple du Soudan du Sud que je vous garantirai la sécurité et que je protégerai notre frontière », a délcaré, Santino Deng Wol, chef des forces de défense du SSPDF.

Les activités de cette première célébration officielle du SPLM, depuis le début du conflit, s'articulent autour du thème : « Vers un Soudan du Sud pacifique et prospère ».