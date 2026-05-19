Le Soudan du Sud inaugure son premier système de gestion de l'espace aérien

Le Soudan du Sud a inauguré lundi un système national de gestion du trafic aérien construit par la Chine, saluant cette mise en service comme une avancée vers la maîtrise totale de son espace aérien.

Ce pays d'Afrique de l'Est ravagé par la guerre s'appuyait auparavant sur un accord conclu en 2016 avec le Soudan voisin pour contrôler son espace aérien.

Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011.

Le président Salva Kiir a annoncé sur sa page Facebook que le pays avait inauguré son « premier système indépendant de gestion de l'espace aérien pleinement opérationnel » dans le cadre d'un accord conclu avec la Chine, qui a également formé plus de 80 techniciens sud-soudanais.

« Nous avons enfin repris le contrôle total de notre espace aérien », a déclaré Kiir lors de la cérémonie d'investiture, en remerciant les Chinois pour leur implication.

Il a ajouté qu'il veillerait à ce que le pays mette en place « un cadre garantissant le fonctionnement ininterrompu de ce système ».

« Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer », a-t-il poursuivi.

Le Soudan du Sud manque d'infrastructures de transport fiables et les accidents d'avion y sont fréquents.

Au début de l'année, 14 personnes ont trouvé la mort dans un accident d'avion de petite taille après le décollage de l'appareil de Juba.

Le ministre des Transports, Rizik Zakaria, a déclaré que le système de gestion du trafic aérien était un « projet de coopération entre le Soudan du Sud et le gouvernement chinois ».

Le Soudan du Sud reste en proie à la pauvreté et à l'instabilité, malgré des millions d'euros d'aide humanitaire, et a récemment connu une recrudescence de la violence.