RDC : le chef de l'OMS est arrivé en Ituri, épicentre de l'épidémie d'Ebola

Le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a atterri samedi à Bunia, capitale de la province de l’Ituri, épicentre d’une grave épidémie d’Ebola qui progresse dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, en RDC depuis jeudi, a atterri samedi à l’aéroport international de Bunia, fermé aux vols commerciaux en raison de l’épidémie, a constaté un journaliste de l’AFP. « Nous sommes ici pour échanger avec la communauté, afin de comprendre comment la riposte est mise en oeuvre et d’identifier les éventuelles difficultés pour pouvoir y apporter notre soutien », a-t-il déclaré face à la presse.

La RDC a déclaré le 15 mai une nouvelle épidémie frappant son immense territoire de plus de 100 millions d’habitants. L’OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale. Le virus à l’origine de la maladie Ebola, qui provoque une fièvre hémorragique extrêmement contagieuse, a déjà été détecté dans trois provinces congolaises ainsi qu’en Ouganda voisin, où deux nouveaux cas ont été confirmés vendredi, portant à neuf le nombre de cas confirmés recensés dans ce pays d’Afrique de l’Est.

En RDC, 246 décès sur plus de 1.000 cas suspects ont été enregistrés, selon un bilan jeudi de l’Africa CDC, l’agence sanitaire de l’Union africaine (UA).

La province de l’Ituri compte une large majorité des cas confirmés en RDC, selon l’OMS. Les services de l’État y sont largement absents dans les zones rurales, et la présence de groupes armés qui massacrent régulièrement des civils y rend l’accès difficile.