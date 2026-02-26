Bienvenue sur Africanews

Soudan du Sud : le contingent éthiopien décoré pour sa contribution à la paix

Des soldats éthiopiens de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud défilent pour célébrer la Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies, 29 mai 2017.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Sud-Soudan

Dans l'atelier très animé et traditionnellement dominé par les hommes du bataillon éthiopien à Yambio, dans l'Équatoria occidental, au Soudan du Sud, Tigist Ferede sert son pays et les Nations Unies avec fierté.

Elle n'est pas en première ligne des patrouilles mais s'assure que chaque véhicule quittant le complexe est prêt pour la mission. Un rôle essentiel dans une région où les distances sont longues et la sécurité précaire une simple panne peut impacter la vie de civils vulnérables : chaque véhicule que je répare est porteur d'espoir. Lorsqu'ils circulent en toute sécurité, je sais que j'ai contribué à la paix affirme-t-elle.

Pour leur contribution à la protection des civils et à la consolidation de la paix au Soudan du Sud, Tigist Ferede et plusieurs de ses collègues ont reçu la médaille des Nations Unies créée en 1966 et décernée aux membres du personnel militaire ou de la police civile au service de l’Organisation des Nations Unies ou qui l’ont été par le passé.

Cette décoration intervient alors que la situation sécuritaire est plus que précaire dans le pays surtout avec la guerre au Soudan voisin. De plus, l'ONU invite les autorités sud-soudanaises à coopérer avec la mission et à s'acquitter de leurs obligations en veillant à la libre circulation des contingents.

