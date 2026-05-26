Ethiopie : le Parti d'Abiy Ahmed en démonstration de force dans la capitale

À Addis-Abeba, le parti au pouvoir a tenu un grand meeting à quelques jours des élections législatives prévues le 1er juin.

Le Parti de la prospérité, dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui brigue un nouveau mandat de cinq ans, met en avant son bilan économique et social et promet de sortir les Éthiopiens de la misère. Devant une foule de partisans, Adanech Abebe, la maire de la capitale a défendu le programme du parti, dans un contexte où la tenue du scrutin ne fait pas consensus dans le pays.

Le programme du Parti de la prospérité met l’accent sur la construction d’une économie compétitive, multisectorielle et solide. Il vise aussi la justice sociale à travers une répartition équitable des richesses, la construction d’une ville moderne et civilisée, ainsi que des services efficaces soutenus par la technologie et une bonne gouvernance à tous les niveaux, afin de sortir définitivement la population de la pauvreté.

La campagne électorale se déroule dans un contexte tendu, marqué par l’insécurité dans plusieurs régions du pays. Pour de nombreux partis d’opposition, les conditions ne sont pas réunies pour garantir un scrutin libre, sécurisé et apaisé. Mais les partisans du pouvoir, eux, balaient ces inquiétudes.

De son côté, la Coalition pour l’unité éthiopienne (CEU), qui regroupe quatre grands partis d’opposition, a tenu une conférence de presse ce mardi. Elle affirme envisager de reconsidérer sa participation aux septièmes élections générales si le gouvernement ne corrige pas les irrégularités constatées dans le processus électoral. Enfin, issu des élections législatives de 2021, l’actuel Parlement ne compte aucun député du Tigré, où le vote n’avait pas pu se tenir en raison du conflit.