Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Libye : les partisans de Seif al-Islam Kadhafi manifestent avant ses funérailles

Des Libyens défilent pour assister aux funérailles de Seif al-Islam, fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, dans la ville de Bani Walid, en Libye, 6 février 2026.   -  
Copyright © africanews
Yousef Murad/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and AFP

Libye

En Libye, des centaines de partisans ont manifesté leur soutien au fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, Seif al-Islam, assassiné en début de semaine par des inconnus.

Les funérailles auront lieu vendredi à Bani Walid, bastion d'une tribu restée fidèle au colonel Kadhafi, situé à environ 180 km au sud-est de Tripoli.

Son demi-frère Mohamed Kadhafi a déclaré sur Facebook que ce choix reflétait « notre respect » pour cette ville, qui est restée fidèle à l'ancien dirigeant libyen des années après sa chute et sa mort lors du soulèvement du Printemps arabe en Libye en 2011.

La Libye peine à se remettre du chaos qui a éclaté après le soulèvement.

Elle reste divisée entre le gouvernement du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, soutenu par l'ONU et basé à Tripoli, et une administration orientale soutenue par Khalifa Haftar.

M. Dbeibah a condamné cet assassinat dans une déclaration jeudi : « Les assassinats n'ont jamais apporté la stabilité... mais ont plutôt approfondi les divisions.»

Seif al-Islam Kadhafi, autrefois considéré par certains comme l'héritier présomptif de la Libye, a été abattu mardi dans sa maison de la ville de Zintan, dans le nord-ouest du pays.

Le ministre de l'Intérieur, Imad Trabelsi, a déclaré que les autorités locales de Bani Walid « assureraient la sécurité des funérailles ».

Chaque année, cette ville de 100 000 habitants célèbre l'anniversaire du coup d'État de 1969 qui a porté Mouammar Kadhafi au pouvoir, en défilant dans les rues avec des portraits de l'ancien dirigeant et le drapeau libyen entièrement vert d'avant le Printemps arabe.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.