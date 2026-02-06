Libye : les partisans de Seif al-Islam Kadhafi manifestent avant ses funérailles

En Libye, des centaines de partisans ont manifesté leur soutien au fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, Seif al-Islam, assassiné en début de semaine par des inconnus.

Les funérailles auront lieu vendredi à Bani Walid, bastion d'une tribu restée fidèle au colonel Kadhafi, situé à environ 180 km au sud-est de Tripoli.

Son demi-frère Mohamed Kadhafi a déclaré sur Facebook que ce choix reflétait « notre respect » pour cette ville, qui est restée fidèle à l'ancien dirigeant libyen des années après sa chute et sa mort lors du soulèvement du Printemps arabe en Libye en 2011.

La Libye peine à se remettre du chaos qui a éclaté après le soulèvement.

Elle reste divisée entre le gouvernement du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, soutenu par l'ONU et basé à Tripoli, et une administration orientale soutenue par Khalifa Haftar.

M. Dbeibah a condamné cet assassinat dans une déclaration jeudi : « Les assassinats n'ont jamais apporté la stabilité... mais ont plutôt approfondi les divisions.»

Seif al-Islam Kadhafi, autrefois considéré par certains comme l'héritier présomptif de la Libye, a été abattu mardi dans sa maison de la ville de Zintan, dans le nord-ouest du pays.

Le ministre de l'Intérieur, Imad Trabelsi, a déclaré que les autorités locales de Bani Walid « assureraient la sécurité des funérailles ».

Chaque année, cette ville de 100 000 habitants célèbre l'anniversaire du coup d'État de 1969 qui a porté Mouammar Kadhafi au pouvoir, en défilant dans les rues avec des portraits de l'ancien dirigeant et le drapeau libyen entièrement vert d'avant le Printemps arabe.