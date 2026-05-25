Football : Mo Salah fait ses adieux à Liverpool

Après neuf ans passé à défendre les couleurs du club de football britannique, Liverpool, le joueur égyptien, Mohammed Salah a tiré sa révérence ce dimanche lors du match de Premier League de l’équipe contre Brentford à Anfield. Salah a reçu une ovation debout et a embrassé la pelouse après avoir été remplacé à la 74e minute du match nul 1-1.

Après la rencontre, l’ailier égyptien a reçu une haie d’honneur de la part de ses coéquipiers et du staff de Liverpool, qu’il a traversée en larmes. « J’ai beaucoup pleuré, plus que je ne l’ai fait de toute ma vie, mais c’est très difficile de quitter un endroit comme celui-ci », a déclaré Salah. « J’ai aussi un peu pleuré au centre d’entraînement. « Je ne suis pas vraiment du genre émotif — vous ne voyez pas ça souvent dans les médias. Vous me voyez toujours dur, agressif. Mais à l’intérieur, je suis comme un bébé. »

Mohammed Salah quittera Liverpool après avoir disputé 442 matches, marqué 257 buts et délivré 120 passes décisives. Il a d’ailleurs battu un record dimanche en opérant sa 93ème passe décisive en Premier League pour Curtis Jones contre Brentford.

Salah était la superstar de la meilleure équipe de Liverpool de cette génération, il a remporté deux titres de Premier League — l’un sous Jürgen Klopp et l’autre sous l’actuel entraîneur Arne Slot — ainsi qu’une Ligue des champions, pour un total de huit titres depuis son arrivée en provenance de la Roma en 2017.

Salah occupe la troisième place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps de Liverpool, derrière Ian Rush et Roger Hunt, et a remporté quatre fois le Soulier d’or en tant que meilleur buteur de la Premier League.