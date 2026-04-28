Libye : le ministre grec des Affaires étrangères vient discuter immigration

En déplacement en Libye, le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, s'est entretenu lundi avec des responsables libyens sur divers sujets allant de l’immigration à l’économie et la coopération entre les deux pays.

La Libye est l’un des passages clés pour les ressortissants d’Afrique subsaharienne qui tentent d’immigrer clandestinement en Europe.

Le ministre grec s’est entretenu avec le chef du gouvernement d'union nationale libyen, Abdul Hamid Dbeibah, et le ministre des Affaires étrangères par intérim, Al Taher Salem Al Baour.

"Outre la discussion sur une question très importante pour la Libye et les pays du bassin méditerranéen, à savoir celle de la migration irrégulière et de l'immigration clandestine, nous avons abordé de nombreux aspects de la coopération économique entre nos deux pays lors de cette réunion. Nous avons également convenu d'organiser des visites réciproques entre des représentants des milieux d'affaires grecs et libyens afin de créer un partenariat durable entre les deux pays, permettant ainsi aux acteurs du secteur privé de s'engager directement dans une coopération mutuelle", a déclaré Taher al-Baour, ministre libyen des Affaires étrangères, lors d'un point presse.

À l’issue de cette rencontre, les deux pays se sont entendus sur une approche globale fondée sur le partage des responsabilités et la coopération en matière de sécurité.

Les migrants tentent régulièrement la périlleuse traversée de la mer Méditerranée depuis la Libye jusqu'à l'île grecque de Crète, porte d'entrée de l'Union européenne.

Fin mars, 22 personnes sont mortes en mer Méditerranée après avoir quitté la Libye.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités grecques ont annoncé avoir secouru plus de 300 migrants en quelques jours.