Ebola : plus de 200 morts en RDC, dix pays africains placés sous surveillance

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) connaît une aggravation rapide. Selon le dernier bilan communiqué samedi par le ministère congolais de la Santé, 204 décès ont été enregistrés sur 867 cas suspects, contre 177 morts recensés la veille par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce brusque alourdissement du bilan intervient alors que les autorités sanitaires alertent sur un risque élevé de propagation régionale.

Réunis à Kampala, les responsables des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) ont placé dix pays sous surveillance : l’Angola, le Burundi, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la Zambie. L’Ouganda voisin, déjà touché, a confirmé cinq cas, dont un décès.

Déclarée le 15 mai, cette nouvelle flambée est causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, une variante rare pour laquelle aucun vaccin ni traitement spécifique n’existe actuellement. L’OMS a classé le niveau de risque comme « très élevé » en RDC et « élevé » pour l’ensemble de l’Afrique centrale, tout en maintenant un risque mondial jugé faible.

L’épidémie s’est déclarée dans la province orientale de l’Ituri avant de gagner le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, régions marquées par d’importants déplacements de population et l’instabilité sécuritaire liée aux groupes armés, notamment le M23. « La mobilité et l’insécurité facilitent la propagation de l’épidémie », a averti le directeur d’Africa CDC, Jean Kaseya.

Dans les zones touchées, les autorités multiplient les mesures de restriction : suspension des vols vers Bunia, limitation des rassemblements publics, interdiction des veillées mortuaires et réduction des déplacements routiers aux seuls trajets essentiels. Le Rwanda a renforcé ses contrôles frontaliers et impose une quarantaine aux voyageurs revenant de RDC.

Sur le terrain, les opérations sanitaires restent compliquées par l’enclavement des zones contaminées et la méfiance d’une partie de la population. Plusieurs structures médicales ont été prises pour cible ces derniers jours, notamment des tentes d’isolement incendiées dans des hôpitaux de l’est du pays.

À Bunia, l’inquiétude gagne les habitants. « Je n’ai jamais vu une personne atteinte d’Ebola guérir », confie Gratien Scojo, chauffeur de taxi, appelant la population à « se protéger ». Même prudence chez Mumbere Elisha, chauffeur de bus, qui limite volontairement le nombre de passagers pour éviter la promiscuité.

Cette 17e épidémie d’Ebola recensée en RDC survient dans un contexte humanitaire déjà fragile.