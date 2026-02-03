Libye : 3 soldats de Haftar tués lors d'affrontements à la frontière du Niger

Trois soldats libyens de l'armée de l'homme fort de l'est du pays, Khalifa Haftar, ont été tués lors d'affrontements à la frontière avec le Niger, a annoncé lundi cette force armée.

L'Armée nationale libyenne (ANL) de Haftar, qui contrôle l'est et certaines parties du sud de la Libye, "déplore la mort de trois soldats" lors d'une "attaque lâche menée par des groupes mercenaires et des bandes terroristes hors-la-loi aux premières heures du samedi 31 janvier".

"Trois attaques simultanées" ont été lancées contre trois postes de contrôle à la frontière entre les deux pays, a indiqué l'ANL dans un communiqué.

Plusieurs autres combattants ont été "blessés et un certain nombre capturés", selon un communiqué publié sur Facebook par le commandement de l'ANL, qui s'est dit déterminé à les libérer des "bandes qui ont fui vers le Niger".

La zone frontalière a été le théâtre d'attaques relativement fréquentes contre les forces de Haftar, qui les repoussent souvent.

Des images non vérifiées diffusées samedi sur les réseaux sociaux montraient des hommes en tenue militaire se présentant comme des "combattants et révolutionnaires du sud", affirmant avoir pris le contrôle d'un des postes-frontières.

La Libye reste divisée entre un gouvernement soutenu par l'ONU basé à Tripoli et une administration orientale soutenue par Haftar.