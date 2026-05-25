Bénin : investi président, Wadagni prône l'apaisement avec l'AES

L’ancien ministre des Finances du Bénin, Romuald Wadagni, est officiellement devenu dimanche le président du pays.

Le successeur de Patrice Talon s’inscrit dans la continuité de son ancien patron mais semble toutefois vouloir adopter une approche pragmatique et plus apaisée avec les voisins du Bénin.

La présence remarquée du Premier ministre nigérien Alu Mahamane Lamine Zeine lors de cette cérémonie illustre un nouvel élan vers plus de dialogue après plusieurs mois de tensions régionales liées aux coups d’état au Sahel et aux divergences avec les pays de l’Alliance des états du Sahel AES.

«Avec nos pays voisins, nous mettrons un accent particulier sur l’approfondissement de la coopération régionale. Le Bénin continuera d’agir pour la stabilité, le dialogue et le respect.» a déclaré, Romuald Wadagni, président du Bénin.

Wadagni prend les rênes d'un pays d'Afrique de l'Ouest qui souffre également d’une insécurité dans le nord due à des attaques attribuées à des groupes djihadistes.

L’une de ses missions consistera à tenter de stabiliser les relations, jusqu’ici tendues, avec ses deux voisins dirigés par des militaires, le Niger et le Burkina Faso, qui luttent contre des groupes militants islamistes cherchant à étendre leur influence dans la région.

« Je crois qu’une nouvelle voie s’ouvre devant nous. Il a précisément évoqué la nécessité de prendre notre destin en main, d’élaborer nos propres stratégies, et cela nous encourage vraiment. Et je crois que les peuples de ces pays ont toujours été solidaires. Le plus important est de travailler au renforcement de nos liens et de veiller à ce que nous puissions travailler ensemble, même si cela signifie que ceux qui sont venus d’ailleurs doivent désormais nous laisser en paix. » , a indiqué Ali Mahamane Lamine Zeine, Premier ministre du Niger.

À 49 ans, Romuald Wadagni arrive à la tête d’un pays qui a connu une décennie de forte croissance économique, mais où un immense fossé entre riches et pauvres persiste.