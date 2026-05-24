Nigeria : le président Tinubu officiellement candidat à sa réélection en 2027

Le président nigérian Bola Tinubu franchit une nouvelle étape vers un second mandat. Réuni à Abuja à l’occasion d’un sommet marquant le deuxième anniversaire de son arrivée au pouvoir, le Congrès des progressistes (APC), parti au pouvoir, l’a officiellement désigné comme candidat unique à l’élection présidentielle prévue début 2027.

Âgé de 73 ans, Tinubu avait remporté le scrutin présidentiel de février 2023, dont les résultats avaient été contestés sans succès devant les tribunaux par ses principaux adversaires.

Sa candidature a été validée à l’issue de primaires largement symboliques. Son unique concurrent, l’homme d’affaires peu connu Stanley Osifo, avait déboursé 100 millions de nairas pour participer au processus interne.

L’APC contrôle désormais 31 des 36 États fédérés nigérians, contre 21 lors de l’élection de 2023, à la faveur d’une série de défections au sein de l’opposition. Le président national du parti, Abdullahi Ganduje, a officiellement entériné la candidature de Tinubu, présenté comme l’homme appelé à poursuivre les réformes engagées depuis deux ans.

Ces réformes, centrées sur la suppression des subventions aux carburants et la libéralisation du taux de change, ont été favorablement accueillies par le Fonds monétaire international, les agences de notation et les investisseurs étrangers, qui y voient les signes d’un assainissement économique.

Mais sur le terrain social, le bilan demeure fortement contesté. L’inflation, qui avait culminé à près de 30 % en 2024, avoisinait encore 15 % début 2026. En quatre ans, les prix du carburant ont quadruplé, alimentant une sévère crise du coût de la vie. Selon la Banque mondiale, environ 60 % des Nigérians vivent désormais sous le seuil de pauvreté, soit une hausse de quatre points depuis l’arrivée de Tinubu au pouvoir.

Le chef de l’État reste également critiqué pour son incapacité à enrayer l’insécurité chronique qui frappe le pays, entre insurrection jihadiste dans le nord-est et banditisme armé dans plusieurs régions.

Malgré ces difficultés, Tinubu apparaît aujourd’hui comme le grand favori du scrutin de 2027. Les partis d’opposition, affaiblis par des divisions internes et plusieurs ralliements à l’APC, peinent à faire émerger une alternative crédible.