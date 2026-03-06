Libye : les suspects de l'assassinat de Seif al-Islam Kadhafi identifiés

La justice libyenne affirme avoir identifié les trois suspects de l’assassinat le 3 février à Zenten de Seif al-Islam Kadhafi.

Si leurs noms et leur nationalité n’ont pas été révélés, les enquêteurs disent avoir des informations sur le lieu de rencontre des suspects et l’heure à laquelle ils se sont rendus sur le lieu du crime’’.

L’enquête a permis de confirmer que le corps de Seif al-islam avait été criblé de balles. La défense souligne que la victime a été tué par un commando de quatre personnes.

Le parquet de Tripoli avait annoncé l’ouverture d’une enquête après la confirmation de la mort du fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Une équipe s’était rendue à Zenten accompagnée de médecins légistes.

Seif al-Islam Kadhafi était recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité. Condamné à mort dans son pays en 2015, il avait bénéficié d’une amnistie. Et ne cachait pas ses intentions de briguer la magistrature suprême en Libye.

Mais depuis 2011, le pays d’Afrique du Nord peine à organiser des élections faute d’une autorité unifiée. Plusieurs groupes se disputent