Libye : 7 migrants secourus en mer, 17 morts dans un navire en détresse

Le Croissant-Rouge libyen a déclaré mercredi qu'un bateau de patrouille avait repêché 17 corps et secouru sept personnes lors d'une opération menée pour venir en aide à un navire en détresse au large de ce pays d'Afrique du Nord.

À environ 300 km de l'Italie, la Libye est devenue un point de départ essentiel pour des dizaines de milliers de migrants qui risquent chaque année leur vie en mer pour tenter de rejoindre l'Europe.

L'organisation a publié sur sa page Facebook des photos montrant des secouristes en train de descendre des sacs mortuaires noirs d'un bateau. Elle a déclaré que cette opération de sauvetage était "l'une des missions de terrain les plus ardues à ce jour".

Le Croissant-Rouge n'a pas donné d'informations sur la nationalité des personnes décédées ou secourues, mais a indiqué avoir fourni une aide humanitaire aux survivants en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ce qui laisse supposer qu'il s'agissait de migrants.

"Après huit jours de détresse, le bateau de patrouille Almarqab, rattaché à la base navale, a réussi à secourir un navire en détresse. L'opération a permis de sauver sept survivants et de repêcher 17 corps", a déclaré le Croissant-Rouge dans un communiqué publié sur Facebook.

Le Croissant-Rouge, le personnel de la marine, les garde-côtes et les unités de sécurité côtière se sont mobilisés pour le sauvetage, qui a nécessité "plus de huit heures d'intervention ininterrompue menées dans des conditions difficiles", a-t-il ajouté.