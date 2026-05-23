Guerre en Iran : la Banque mondiale révèle que 27 pays sollicitent des fonds d'urgence

Selon un document interne consulté par Reuters, vingt-sept pays ont pris des mesures depuis le début de la guerre en Iran pour mettre en place des mécanismes d'urgence permettant d'accéder rapidement à des financements issus des programmes existants de la Banque mondiale.

Le document de la Banque mondiale ne mentionne pas le nom des pays ni le montant total des fonds potentiellement sollicités. La Banque mondiale a refusé de commenter.

Le document indique que trois pays ont approuvé de nouveaux instruments depuis le début du conflit au Moyen-Orient, le 28 février, tandis que les autres sont encore en train de finaliser le processus.

La guerre et les perturbations des marchés énergétiques mondiaux qui en ont résulté ont affecté les chaînes d'approvisionnement mondiales et empêché des livraisons vitales d'engrais d'atteindre les pays en développement.

Des responsables au Kenya et en Irak ont confirmé qu'ils sollicitaient un soutien financier rapide de la Banque mondiale pour faire face aux répercussions de la guerre, telles que la flambée des prix du carburant qui frappe ce pays africain et la chute massive des recettes pétrolières pour l'Irak.

Ces 27 pays font partie des 101 pays ayant accès à une forme d’instrument de financement préétabli qu’ils peuvent mobiliser en cas de crise, dont 54 ont adhéré à l’Option de réponse rapide, qui permet aux pays d’utiliser jusqu’à 10 % de leur financement non décaissé.

Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a déclaré le mois dernier que la boîte à outils de la banque en cas de crise permettrait aux pays de puiser dans des financements conditionnels préétablis, les soldes de projets existants et des instruments à décaissement rapide pour accéder à un montant estimé entre 20 et 25 milliards de dollars.

Il a ajouté que la banque pourrait également réorienter une partie de son portefeuille pour porter le total à 60 milliards de dollars sur six mois, avec la possibilité de changements à plus long terme pour porter le total à environ 100 milliards de dollars.

À l’époque, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, avait déclaré qu’elle s’attendait à ce qu’une douzaine de pays sollicitent entre 20 et 50 milliards de dollars d’aide à court terme auprès de l’institution financière mondiale. Mais peu de demandes ont été enregistrées, selon trois sources proches du dossier.

« Les pays sont clairement en mode attentiste », a déclaré l’une des sources, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat.

Kevin Gallagher, directeur du Global Development Policy Center à l’université de Boston, a expliqué que les pays étaient plus enclins à solliciter des fonds auprès de la Banque mondiale qu’à négocier avec le FMI, car les programmes du FMI exigent généralement des mesures d’austérité susceptibles d’aggraver les troubles sociaux déjà observés dans des pays comme le Kenya.

(Reportage d’Andrea Shalal ; Édition par Cynthia Osterman)