Kenya : la grève des transports publics suspendue

Les opérateurs de transports publics au Kenya ont suspendu leur grève nationale pendant une semaine afin de permettre des consultations avec le gouvernement, mettant ainsi fin à deux jours de manifestations qui ont fait au moins quatre morts et plus de 30 blessés.

Alors que les usagers se sont retrouvés bloqués pour la deuxième journée consécutive mardi, les manifestants sont descendus dans la rue, s’engageant dans des affrontements avec la police et en rendant les principales autoroutes impraticables.

« Ces deux jours de manifestation nous ont porté préjudice, à nous Kenyans, car il n’y avait aucune activité normale dans le quartier des affaires et le gouvernement n’a pas pu percevoir d’impôts. Nous demandons une baisse du prix du carburant, car cette denrée est utilisée aussi bien par les riches que par les pauvres. », a déclaré Benard Onyango, habitant de Nairobi.

Les négociations ont échoué lundi, les opérateurs de transport exigeant une baisse des prix du carburant afin de les protéger, eux et les usagers, de la hausse des coûts de transport.

« Je ne suis pas contente, car je n’ai pas pu travailler correctement et mes enfants n’ont pas pu aller à l’école faute de moyens de transport. », a expliquéEmily Otuoma, coursière dans les transports publics.

« Les difficultés sont… En fait, je vais juste dire que c’était de la folie et que j’ai de jeunes enfants qui ont été très affectés parce que les routes étaient bloquées. Là où j’habite, près de Wangige, on n’avait jamais vu une telle chose. », a dit Julian Achola, habitant de Nairobi.

Le gouvernement a attribué la dernière hausse des prix à la guerre en Iran et à ses répercussions sur l’approvisionnement énergétique.

L’opposition, cependant, a imputé cette forte hausse à des hommes d’affaires corrompus qui souhaitent augmenter leurs marges bénéficiaires.