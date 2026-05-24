Guerre au Moyen-Orient : Royal Air Maroc suspend ses liaisons avec plusieurs villes

La compagnie aérienne Royal Air Maroc a annoncé la suspension provisoire de plusieurs lignes internationales reliant le Maroc à l’Afrique centrale et à plusieurs villes européennes, conséquence directe de la forte hausse des prix du kérosène provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Dans un communiqué relayé par l’agence officielle MAP, la compagnie explique être contrainte d’« adapter temporairement » son réseau afin de faire face à l’augmentation brutale de ses coûts d’exploitation. Comme l’ensemble du secteur aérien mondial, la RAM subit de plein fouet l’envolée des cours du carburant aérien dans un contexte de fortes tensions géopolitiques régionales.

La compagnie assure toutefois qu’il ne s’agit pas d’une réduction structurelle de son activité, mais d’un ajustement destiné à éviter l’exploitation de lignes devenues déficitaires. Une réévaluation régulière des dessertes suspendues sera menée en fonction de l’évolution du prix du kérosène et du niveau de la demande.

Les liaisons concernées touchent principalement l’Afrique centrale et plusieurs axes moyen-courriers européens. Au départ de Casablanca, RAM suspend notamment ses vols vers Bangui, Brazzaville, Kinshasa, Douala, Yaoundé et Libreville.

En Europe, plusieurs dessertes opérées depuis Marrakech et Tanger sont également interrompues, notamment vers Marseille, Lyon, Bordeaux, Bruxelles, Barcelone et Malaga. Selon la compagnie, ces lignes enregistrent un ralentissement de la demande qui, combiné à la hausse du carburant, compromet leur rentabilité immédiate.

Royal Air Maroc affirme mettre en place des mesures d’accompagnement pour les passagers affectés, avec des solutions de réacheminement ou de remboursement selon les situations. La compagnie précise suivre « avec une grande attention » l’évolution de la conjoncture internationale afin de rétablir progressivement les liaisons suspendues dès que les conditions opérationnelles et économiques le permettront.

Détenue à plus de 98 % par l’État marocain, RAM maintient néanmoins son ambitieux programme de développement stratégique, qui prévoit un quadruplement de sa flotte à l’horizon 2037.