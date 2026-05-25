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CAN 2025 : Diomaye Faye accueille les supporters sénégalais graciés

Les supporters sénégalais au Maroc à Rabat, le dimanche 18 janvier 2026.   -  
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Themba Hadebe - Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AFP

Sénégal

Peu après 1 heure du matin dimanche, le tarmac de l’aéroport international Blaise-Diagne de Diamniadio s’est transformé en scène de retrouvailles nationales. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s’est personnellement déplacé pour accueillir les quinze supporters sénégalais libérés par le Maroc après plusieurs mois de détention à la suite des violences ayant éclaté lors de la finale de la CAN-2025 à Rabat.

Entouré de responsables de la Fédération sénégalaise de football et de proches des anciens détenus, le chef de l’État a voulu donner à ce retour une portée à la fois politique et symbolique. Vêtu d’une tenue sportive, il a salué « le retour sur le territoire national » des supporters et insisté sur le fait que les autorités sénégalaises avaient partagé leur épreuve durant toute la période de détention.

« Nous avons traversé cette épreuve avec eux », a-t-il déclaré, cherchant à afficher la solidarité de l’État envers ces supporters devenus, au fil des mois, un sujet sensible entre Dakar et Rabat.

Le président sénégalais a également tenu à remercier officiellement les autorités marocaines et le roi Mohammed VI pour la grâce accordée à l’occasion de la Tabaski. « Je voudrais aussi remercier les autorités marocaines, particulièrement Sa Majesté le Roi, pour avoir accordé cette grâce clémente », a affirmé Bassirou Diomaye Faye devant la presse.

L’accueil présidentiel a été marqué par une forte émotion parmi les supporters libérés. « Nous étions inquiets et dans l’incertitude au Maroc, mais aujourd’hui nous rendons grâce à Dieu », a confié Boubacar Diallo, l’un des anciens détenus, disant avoir cru devoir rester emprisonné jusqu’en janvier 2026.

Les quinze supporters faisaient partie des dix-huit Sénégalais condamnés en février par la justice marocaine pour « hooliganisme » et violences contre les forces de l’ordre après les incidents de la finale de la CAN disputée le 18 janvier à Rabat. Trois avaient déjà été libérés en avril après avoir purgé leur peine ; les quinze autres ont bénéficié samedi d’une grâce royale accordée pour « des considérations humaines ».

En choisissant de les accueillir personnellement au cœur de la nuit, Bassirou Diomaye Faye a cherché à transformer cette séquence délicate en moment de rassemblement national, tout en contribuant à refermer un épisode ayant brièvement éprouvé les relations entre le Sénégal et le Maroc.

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